大分県日出町が誇る高級ブランド魚「城下かれい」の漁獲量が、海水温の上昇などにより激減しています。この10年余りで3分の1にまで落ち込み、競りには数匹しか並ばず、1匹2万円にまで異常高騰する事態となっています。 【写真を見る】幻の高級魚「城下かれい」がピンチ 漁獲量3分の1に激減、1匹2万円の異常高騰…老舗料亭も連日ヒヤヒヤ 競りに並んだのはわずか5匹 26日早朝に行われた大分県漁協日出支店での競り。別府湾で水揚