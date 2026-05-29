KDDIと沖縄セルラーは、SIMフリースマートフォンブランド「au Flex Style」から、「MIVE ケースマ」を発売した。価格は3万4800円。 「MIVE ケースマ」は、韓国の「ALT」が開発した折りたたみケータイタイプのスマートフォン。ディスプレイサイズは約4.3インチで、タッチ操作のほか、従来のフィーチャーフォンのように物理キーボードでの操作も行える