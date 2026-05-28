国税庁をかたる偽メールが送信されているとして、国民生活センターが公式Xアカウントで注意を呼び掛けています。【恐怖】「えっ…！？」これが「国税庁」かたる“偽メール”の文面です！国民生活センターは「国税庁やe-Taxをかたる不審なSMSやメールに注意！」と投稿。次のような相談が寄せられているといいます。【相談事例】国税庁を名乗るメールが届き、「税金の未納分を24時間以内に支払わなければ資産を差し押さえる」