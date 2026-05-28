２６日、オンライン旅行大手、飛猪（フリギー）のブース。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海5月28日】中国上海市にある上海世博展覧館で26〜28日、国際観光見本市「ITB中国2026」が開かれた。85カ国・地域から900社余りの観光機関と企業が出展し、日本からは西武プリンスホテルズ＆リゾーツやドーミーインホテルグループなどが参加した。主催者によると、展示面積は25年比で2割拡大。国別の展示エリアにはグルジア、マ