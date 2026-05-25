アルピナの名を持つコンパクトなモデル『D3 S』とともに、アルピナのラストモデルとしてレポートするのは『B4 GTグランクーペ』。【画像】もうすぐ買えなくなる最後の純血アルピナ！『BMW アルピナB4 GTグランクーペ』全25枚D3 Sの項でも報告しているとおり、アルピナ・ブランドの譲渡に伴ってBMWはグループ内に『BMWアルピナ』を新たに組織するに至っているが、そのブランドコンセプトは、メルセデス・マイバッハを意識した超高