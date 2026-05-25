6月の歯と口の健康週間に向けて、大分市の幼稚園と小学校で歯科衛生士を目指す学生による歯みがき教室が始まりました。 【写真を見る】歯科衛生士を目指す学生が園児に歯磨き指導6月4日から「歯と口の健康週間」大分 この取り組みは、6月4日から始まる「歯と口の健康週間」に合わせ、大分歯科専門学校が実施します。 25日は、歯科衛生士を目指す学生が大分市の明野第一幼稚園を訪れ、紙芝居で園児に歯の大切さを教えました