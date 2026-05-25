在宅療養者にとって、口の中を清潔な状態に保ち、維持していくのは非常に重要です。一方で、日々努力を重ねても「あまりうまくいかない」「十分な成果が得られない」というのが実状ではないでしょうか。本記事では、在宅療養者の口腔内のケアの重要性とともに、嚥下機能の改善も目指す「黒岩メソッド」の概要について、医療法人あい友会理事長の野末睦医師が解説します。在宅療養者の口の中がカラカラに…どんな問題が起こるのか？