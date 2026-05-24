宇都宮市は２２日、私的な工事を上下水道局発注の工事と偽り、工事費用を公金から支出させようとしたとして、同局の６０歳代の男性主任技能技師を停職６か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。発表によると、男性職員は昨年１１月、自宅敷地内のアスファルト舗装工事について、虚偽の公文書を作成。上下水道局が発注した漏水工事とすることで、工事費用を公金から支出させようとした。工事は実際に行われたが、事務