23日午後、大阪府東大阪市の民家の2階から年齢がわからない男性の遺体が見つかりました。警察は司法解剖を行って、死因を調べることにしています。 23日午後1時15分ごろ、東大阪市花園東町にある住宅で、「しばらく連絡が取れない」と安否確認を依頼する連絡が住人の親族の男性から警察へありました。 警察によりますと、住宅の2階にあるリビングで年齢が分からない男性の遺体が見つかったということです。 遺体は衣服を身に着