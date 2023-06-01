日銀、２７年末までに金利を２％まで引き上げるとの見方＝ＮＹ為替
ＮＹ時間の昼に入ってドル円は１５９．２０円付近での推移となっている。先ほどウォラーＦＲＢ理事の講演が伝わり、「利下げと同じくらい利上げの可能性もあることを明確に示すべき」との考えを示したことで、為替市場はドル高の反応が見られている。ただ、米国市場は３連休を控えていることもあり、大きな動きまでは見られてない。
海外のエコノミストから、日銀が２０２７年末までに政策金利を２．００％まで引き上げるとの見方が出ている。今週発表された一連の日本の経済指標は、日本経済が追加利上げを支えるのに十分な底堅さを示しているという。
世界的なエネルギー危機により経済は勢いを失うことになるが、日本経済の減速はそれほど深刻にはならない可能性を示す兆候があるという。５月中旬時点で、日本は２０６日分の燃料消費を賄う備蓄を保有しており、在庫減少のペースも大幅に緩和した。これは、精製業者が中東以外からの調達で進展を遂げた可能性を示唆している。
一方、インフレ圧力はより広範囲に及んでおり、ＰＭＩ統計（速報値）では、コア財インフレが２０２６年末までに８％近くに達する可能性を示唆されていると述べている。
エコノミストは現在、日銀が４カ月ごとのペースで引き締めを行い、政策金利を２０２７年末までに最終的に２．００％までに引き上げると予想している。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
海外のエコノミストから、日銀が２０２７年末までに政策金利を２．００％まで引き上げるとの見方が出ている。今週発表された一連の日本の経済指標は、日本経済が追加利上げを支えるのに十分な底堅さを示しているという。
世界的なエネルギー危機により経済は勢いを失うことになるが、日本経済の減速はそれほど深刻にはならない可能性を示す兆候があるという。５月中旬時点で、日本は２０６日分の燃料消費を賄う備蓄を保有しており、在庫減少のペースも大幅に緩和した。これは、精製業者が中東以外からの調達で進展を遂げた可能性を示唆している。
一方、インフレ圧力はより広範囲に及んでおり、ＰＭＩ統計（速報値）では、コア財インフレが２０２６年末までに８％近くに達する可能性を示唆されていると述べている。
エコノミストは現在、日銀が４カ月ごとのペースで引き締めを行い、政策金利を２０２７年末までに最終的に２．００％までに引き上げると予想している。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美