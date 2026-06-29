DJIがデュアルカメラ搭載の「Osmo Pocket 4P」を正式発表・発売開始ガジェット通信

DJIがデュアルカメラ搭載の「Osmo Pocket 4P」を正式発表・発売開始

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • DJIが「Osmo Pocket 4P」を6月29日に正式発表し販売を開始した
  • 1インチセンサーと60mm中望遠のデュアルカメラを搭載した上位モデルとなる
  • 価格はスタンダードコンボが9万9000円、Vlogコンボが11万3300円となる
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