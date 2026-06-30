ヨックモック 東京駅一番街店限定で販売している、新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」。ブランドの看板商品「シガール」から着想を得たデザートは、販売開始直後から待機列ができるほどの人気ぶりです。購入者の負担を軽減するため、7月1日販売分から、店頭での整理券配布がWebで取得できるデジタル整理券配布へ変更することが決まりました。店頭ではなく手持ちのスマホから「クーシェ」の購入に必要な整理券ですが、6