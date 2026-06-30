目を真っ赤にしたFW上田綺世が天を仰ぐ。肩を抱いて慰めるDF板倉滉は表情を歪め、ピッチに倒れ込んだMF田中碧は試合終了20分が経ってもタオルで顔を覆い泣き崩れた。【もっと読む】日本のブラジル戦は応援できない！負けたらブラジルサッカーが崩壊日本時間30日午前2時にキックオフされたブラジル戦。繰り返し「目標は優勝。本気で目指す」と口にしていた日本代表を待っていたのは、悲劇的な敗戦だった。1−1で迎えた後半ア