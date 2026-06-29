亀梨和也さんのインスタグラム（＠kazuya kamenashi）よりJ-CASTニュース

亀梨和也が田中みな実と結婚 亀梨ファンを公言していた田辺智加に心配の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 亀梨和也田中みな実の結婚・妊娠発表がSNSで話題となっている
  • 亀梨さんの大ファンを公言するぼる塾・田辺智加さんを心配する声が続出
  • 田辺さんは16歳の頃から亀梨さんのファンであることを公言していた
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