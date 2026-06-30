アメリカの連邦最高裁判所は29日、トランプ大統領によるFRB＝連邦準備制度理事会のクック理事の解任を認めない判断を下しました。FRBのクック理事は、住宅ローンの不正疑惑を受けトランプ大統領が「解任する」と表明したことに対し、職務継続の確認を求める訴訟を起こしていました。連邦最高裁は29日、「大統領がクック氏に、法律で認められた手続き上の保障を与えなかった」と指摘。そのような保障がなかったのでクック氏は「適切