東京・江戸川区の教育委員会はきょう（29日）、区立中学校の男性教員（20代）が、2014年度から昨年度までに卒業した生徒と現在の3年生の一部の生徒あわせて904人の個人情報が入ったSDカードを学校外で紛失したことを明らかにしました。SDカードに入っていたのは学級通信や進路に関係する書類など、生徒の名前・写真や成績といった個人情報が含まれたデータです。男性教員は、今月12日、都内で友人らと酒を飲んだ後、翌13日の午前1