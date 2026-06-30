武蔵野大学の学内システムが、身代金を要求するコンピューターウイルス「ランサムウェア」に感染していたことが分かりました。東京・江東区の武蔵野大学によりますと、今月15日の午後8時半過ぎ、身代金を要求するコンピューターウイルス「ランサムウェア」に大学のシステムが感染しました。16日朝に出勤した職員が感染していることを把握しましたが、30日現在、身代金の要求などはなく、データの流出も確認されていません。一方で