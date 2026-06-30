アフラック生命保険は不正アクセスにより約438万人分の個人情報が流出したと発表しました。アフラックによりますと、6月15日から25日までに複数回、顧客の専用サイトなどのシステムに不正アクセスがあり、約438万人分の氏名や生年月日、住所、保険の保障内容などの個人情報が流出したということです。うち、約23万人分には銀行口座の情報が含まれていました。現時点では個人情報の不正利用は確認されていないということで、アフラ