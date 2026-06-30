防衛省の報道官が、個人名義のSNSアカウントを開設したと明らかにしました。報道官の個人名義のアカウントが開設されるのは初めてです。防衛省安居院公仁 報道官「防衛省の政策、各部隊の活動といった内容を補う形で、背景やポイントを噛み砕いてお伝えするなど、私の目線からよりわかりやすさやオリジナリティを意識した情報発信を行っていく考えでございます」防衛省の安居院公仁報道官はきょう（30日）の会見で、個人名