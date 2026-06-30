エベレストなど7大陸の最高峰を全て登頂した米国人男性が30日、津軽海峡の遠泳横断に成功し、世界7カ所の難関海峡を泳ぎ切った。支援団体によると、山と海両方の難関を制覇する「ダブルセブン」を世界で初めて達成する快挙という。