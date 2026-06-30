【モデルプレス＝2026/06/30】元TOKIOの松岡昌宏が30日、都内で行われた「ネオレバルミン錠」新CM発表会に登壇。亀梨和也と田中みな実の結婚を祝福する場面があった。【写真】元TOKIO松岡、自宅まで送った元モー娘。メンバー◆松岡昌宏、亀梨和也＆田中みな実の結婚祝福きのう6月29日に亀梨と田中は、結婚と第1子妊娠を公表。「思わずテンション上がった出来事」と聞かれた松岡は「『よかったな』と思うのは、1番近々でいうと亀梨