床に落とした食べ物を3秒以内に拾えば食べても大丈夫だという、いわゆる「3秒ルール」。心理学の観点で、どのようなことがいえるのでしょうか？【写真で見る】3秒ルールが広まったワケ「3秒ルール」の誕生…キーワードは“認知的不協和”井上貴博キャスター：なぜ「3秒ルール」という言葉が生まれたのか、探ってみました。明星大学心理学部の藤井靖教授によると、キーワードは「認知的不協和」です。食べ物を落とした時、人間は「