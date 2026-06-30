政府は30日、臨時閣議を開き、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案を決定しました。女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つことや、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることを可能とするとしています。臨時閣議で決定した皇室典範の改正案では、▼女性皇族が天皇や皇族以外と結婚した場合、皇族の身分を離れるとしていた条文を削除し、結婚後も皇族の身分を保つことができるようにしています。また、皇族に禁止されている「養