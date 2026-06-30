ラグアイラ州カティア・ラ・マールの倒壊した建物で救助活動が行われる様子＝29日/Miguel Medina/Pool/Reuters（CNN）南米ベネズエラを24日に襲った大地震で、ロドリゲス国会議長は29日、死者が少なくとも1719人に達したと発表した。米地質調査所（USGS）は、最終的な死者数が1万人以上に達する可能性が44％あるとしている。ロドリゲス氏によると、地震の影響を受けた人は少なくとも2万2619人に上り、このうち5034人が負傷した。損