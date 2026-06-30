美浦トレセン所属の田村康仁（たむら・やすひと）調教師が29日、病気のため死去した。63歳。千葉県出身。葬儀などは家族葬として行い、後日、お別れの会が執り行われる。30日、日本調教師会が発表した。田村師は86年から田中和夫厩舎で調教助手を務め、97年に調教師免許を取得、98年に厩舎を開業した。01年青葉賞をルゼルで制して重賞初制覇。メジャーエンブレム（15年阪神JF、16年NHKマイルC）、アスクビクターモア（22年菊花