ドイツ北部のハンブルク近郊で日本時間の29日午後7時すぎ、銃撃事件があり、地元警察の発表によりますと、少なくとも5人が死亡しました。他にも負傷者がいるとみられます。【写真を見る】【速報】ドイツ・ハンブルク近郊で銃撃事件 5人死亡、容疑者2人拘束 現場は青少年の福祉施設 現時点で動機は不明警察は、銃撃犯を含む容疑者2人を拘束しています。現場は青少年の福祉施設だということですが、現段階で動機など