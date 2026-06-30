日本の国旗を傷つける行為を処罰する「国旗損壊罪」を新たに設けるための法案が30日、衆議院本会議で採決され、自民党と日本維新の会などの賛成多数で可決した。法案は、日本の国旗を「人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損した者」に、「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科すとしている。国旗を傷つける行為のライブ配信も処罰の対象とする一方、国旗を傷つける様子を撮影してSNSで拡散する