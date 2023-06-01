◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦生中継の解説に登場。１次リーグに続き、“神解説”を炸裂させた。後半アディショナルタイム、延長突入かという時間で奪われた決勝ゴールに「もう！なんや！」と絶叫。それでも選手たちに「とりあえす立て！立て！」と鼓舞した。敗戦後、実況の小宮山晃