ワールドカップの開幕を目前に控え、いま不穏な空気が漂っています。日本代表の佐野海舟選手を巡る、過去の不同意性交事件の議論が再燃しているためです。◆ワールドカップ日本代表に選出される佐野選手は2024年7月、知人男性らと共謀して30代女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。その後、示談が成立して不起訴処分となり、森保一監督もこの事件を本人の「ミス」と表現。「本人にも反省の意思が見える」として代