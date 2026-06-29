6月27日、タレントの大桃美代子が自身のInstagramを更新し、飛行機で自撮りするショート動画を投稿した。ただ、この動画を撮影した状況をめぐって、物議を醸している。大桃は《そりゃ、そうだ！飛行機に乗ってウキウキして撮ってたら、、、CAさんに「私たちの顔を写さないで」と、言われました》とつづり、飛行機内で撮影していたところ、CAから注意されたことを明かした。「公開した動画には、機内で食事する様子を自撮りした