グループリーグ全日程が終了したサッカーW杯「FIFAワールドカップ2026」。グループ2位通過を果たした日本代表は、決勝トーナメント初戦となる対ブラジル戦に臨む。キックオフは30日2時だ。本稿では、スマートフォンなどで視聴する方法や、実況・解説陣をまとめた。 各社プレスリリースより ネット配信 ストリーミングサービスでの生配信はDAZNで行われ