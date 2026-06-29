AIとハードウェアの開発に関わる人材を確保するべく、各企業間でし烈な争いが繰り広げられています。新たに、Apple Vision Proやスマートグラス開発プロジェクトの責任者がAppleを退職してOpenAIに入社すると経済メディアのBloombergが報じました。Apple’s Vision Pro and Smart Glasses Chief Paul Meade Is Leaving for OpenAI - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-26/apple-s-vision-pro-and-smart-gl