国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式が6月13日に開催される。NHKやTOKYO MXで放送されるほか、YouTubeやradiko、Abema、Leminoでも生配信される。式典により放送局や配信サービスが異なる。 radikoプレスリリースより 視聴できる配信サービスは、6月13日13時～16時の一般部門授賞式「Premiere Ceremony」はYouTube・Abema・Lemino・radiko、18時～19時30分のレ