子どもの夏休みが近づくと、毎年頭を悩ませるのが「お昼ごはん問題」ですよね。筆者の家にも小学生の息子が2人いますが、給食がなくなるだけで食事作りの負担が一気に増え、本当に大変です。◆すかいらーくグループの「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」毎日の昼食を用意するのは骨が折れるため、「手軽で子どもが喜ぶものはないか」と考えていた時、楽天市場で見つけたのがすかいらーくグループの「ラクチン♪真夏の生活応援