道路交通法違反の疑いで書類送検されたものまねタレントの長州小力さんが不起訴処分となりました。長州小力さんは、ことし4月、東京・中野区の交差点で無免許で車を運転したうえ、赤信号を無視した道路交通法違反の疑いで警視庁に書類送検されていましたが、東京地検は30日付で不起訴処分としました。長州小力さんは、警視庁の任意の事情聴取に対し、「運転免許証の期限が切れていたことは認知していたが、仕事のために運転してい