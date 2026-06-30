田中みな実との結婚と第1子妊娠を電撃発表した亀梨和也。祝福の声が広がる一方、Xでは熱烈なファンから、ある “疑惑” に対する怒りの声があがっている。「亀梨さんは7月16日から全国ツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』を開催予定です。多くのファンがすでにチケットの申し込みや支払いを済ませていたタイミングでの発表でした。そのため、一部ファンの間では、『チケット販売がある程度進むまで結婚と妊