6月10日、高知市内で麻薬「ケタミン」を所持していたとして麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたフォロワー5万人超のTikToker・青木敬士郎容疑者（28）。同月26日には、現場で行動を共にしていた職業不詳の三野宮鈴容疑者（22）が「共同所持」の疑いで新たに逮捕された。【写真を見る】水着姿やバニーガール姿を披露していた三野宮容疑者。白目をむきキマっている表情の青木容疑者。実は、三野宮容疑者は意外な顔を持ってい