サッカーワールドカップ、グループステージで敗退した韓国代表が、「怒号」が飛び交うなか帰国しました。チームをめぐっては、韓国政府がサッカー協会への「特別監査」を表明するなど波紋が広がっています。「洪明甫（監督）は出て行け！」きょう未明、韓国・仁川国際空港では、帰国した韓国代表チームに対する激しいヤジと怒号が飛びました。国民の批判が殺到するなか洪明甫監督は辞任し、予定されていた「帰国セレモニー」も急き