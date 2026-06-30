FIFAワールドカップで1次リーグ敗退に終わった韓国代表がきょう帰国しました。空港では監督やサッカー協会を非難する声が相次ぎました。【映像】帰国した韓国代表ら（実際の様子）牧園信也「空港には韓国メディアを中心に多くの報道陣と国民が詰めかけています。中には『ホン監督は出ていけ。サッカー協会は解散しろ』と書かれたポスターを持った人もいるなど、改革を求める声が上がっています」午前4時、機動隊などが警戒にあ