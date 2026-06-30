ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月30日から実施しています。お菓子や飲料、インスタント食品などバラエティ豊かな無料券「1個買うと1個もらえる」キャンペーンまずは、6月30日から7月6日まで実施している「ファミマのおトクが止まらない！？1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第2弾を紹介します。1個目の対象商品は、明治「ガルボ ポケットパック」の「チョコ」「ガトー