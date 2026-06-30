news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「足立区で児童139人下痢・おう吐ノロウイルス集団感染か」についてお伝えします。◇東京の区立足立小学校で、139人の児童がおう吐や下痢など胃腸炎の症状を訴えています。区によりますと、不調を訴える児童が出始めたのは今月19日で、29日までに139人の児童が欠席や早退をしたといいます。このうち、保健所の検査で一部の児童から「ノロウイルス」が検出されました。一方、区