アフラック生命保険は不正アクセスにより、およそ438万人分の顧客の個人情報が流出したと発表しました。【写真を見る】アフラック生命 不正アクセスで438万人の個人情報流出 口座情報もアフラック生命保険約438万人分の個人情報流出アフラック生命保険によりますと、流出したのは顧客の氏名や生年月日、電話番号といった個人情報です。金融機関名や口座番号など、銀行口座の情報も流出しました。漏えいした件数はおよ