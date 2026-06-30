石川県小松市の県立特別支援学校に通う10歳の男の子が授業中に「トイレに行く」と言って席を外したまま、行方が分からなくなり、警察と消防が捜索を続けています。行方不明になっているのは小松市金平町の県立小松特別支援学校に通う10歳の男子児童です。学校によりますと、30日午前11時ごろ、男子児童が授業中に「トイレに行く」と言って教室を出たのを最後に行方が分からなくなっているということです。男子児童の外履きは学校に