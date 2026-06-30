ベーグル人気が続く中で、進化系が続々登場し行列ができるほど話題となっています。 【写真を見る】「進化系ベーグル」続々登場ナゼ？“コロネ型”に“モンブラン”も【THE TIME,】 これも？見た目は「コロネ」広い店内の奥まで行列が続いていたのは、2025年12月にオープンしたベーグル専門店『AsA bagel』（東京・世田谷区）プレーンタイプを始め「メイプルチーズベーコン」などの惣菜系、「あんバター」などのスイーツ系ま