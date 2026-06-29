“庶民の味”として親しまれる「たこ焼き」ですが、タコが高級食材に様変わりしています。国内では全国的に不漁に見舞われ、円安の影響で輸入のタコも高騰しています。■ワンコインに近い値段で「たこ焼き」販売も本音は…あっつあつの鉄板の上で、クルクルとひっくり返されていく「たこ焼き」。“庶民の味”として、店でも家庭でも愛されてきましたが…。「POP STAR」三橋俊広代表「1キロ単位で（仕入れ値が）150円〜350円ぐらい