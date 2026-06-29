【新華社東京6月29日】日本経済新聞（電子版）は23日、トヨタ自動車が2027年2月までに海外生産を約10万台削減すると報じた。中東情勢を受け、減産規模を従来計画よりさらに拡大した。トヨタは中東での物流の停滞や燃料価格上昇による需要減などを要因に挙げ、減産対象を主に中東やアジア向けのガソリン車に絞るとしている。（記者/楊智翔、李詩萌、藍建中）