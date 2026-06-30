男児が行方不明になった石川県立小松特別支援学校の周辺を捜索する警察官＝30日午後、小松市30日午前11時ごろ、石川県小松市金平町の県立小松特別支援学校で、同市に住む10歳男児の行方が分からなくなった。市消防本部や学校によると、登校後、授業を受けていたが校内から姿が見えなくなったといい、県警小松署員らとともに周辺を捜索した。捜索中の消防団員によると、学校から直線距離で約1.5キロ離れた橋付近で目撃情報があ