きょう（30日）午後1時40分ごろ、東急東横線多摩川駅の駅員から「線路敷地内で煙が出ている」と110番通報がありました。警視庁によりますと線路脇のケーブルが焦げていたということです。けが人はいないということです。【写真を見る】【速報】「線路敷地内で煙」東急東横線多摩川駅の線路脇のケーブルが焦げる 東急東横線や東急目黒線の一部区間で上下運転見合わせ東急電鉄によりますと、この影響で▼東急東横線の自由が丘駅