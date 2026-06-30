日本航空は「空飛ぶクルマ」や「ドローン」を安全に使うための研究開発をめぐり国から不適切な補助金受給があったとして、約2億9000万円を返還することがFNN取材でわかりました。関係者によりますと、日本航空は経済産業省などが主導する次世代エアモビリティの研究開発で、2021年以降の複数の事業について調査したところ、不適切な補助金や委託費の受給があったとして「新エネルギー・産業技術総合開発機構」（NEDO）に約2億9000