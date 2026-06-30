家電量販店の激戦区・池袋に30日、ヨドバシカメラの関東最大級店舗がオープンしました。ヨドバシカメラが新たにオープンしたのは、1日の利用者数約200万人を数える池袋駅直結の西武池袋本店が入るビル。売り場は地下1階〜5階までの計6フロアです。開店前から多くの人が列を作り、オープン直後から広い店内は大にぎわい。売り場では、開店記念の特売品が次々と売れていきました。訪れた客：（Q.何時から並んだ？）（午前）5時くらい